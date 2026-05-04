Cocotte aux Templiers Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cocotte aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-10

Cocotte

1h37 vost



Réalisé par György Pálfi

Avec Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras

Grèce, Hongrie comédie dramatique

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cocotte

1h37 ? vost



Directed by György Pálfi

Starring Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras

Greece, Hungary comedy-drama

L’événement Cocotte aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération