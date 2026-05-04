Cocotte aux Templiers Place du Temple Montélimar
Cocotte aux Templiers Place du Temple Montélimar mercredi 10 juin 2026.
Montélimar
Cocotte aux Templiers
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-10
Cocotte
1h37 vost
Réalisé par György Pálfi
Avec Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras
Grèce, Hongrie comédie dramatique
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cocotte
1h37 ? vost
Directed by György Pálfi
Starring Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras
Greece, Hungary comedy-drama
L’événement Cocotte aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Dessin Dessiner Montélimar Sur le parvis du théâtre Emile Loubet Montélimar 8 mai 2026
- Cinéma La Grève Place du Temple Montélimar 8 mai 2026
- Banquet Le Canon Français Palais des Congrès Montélimar 8 mai 2026
- CHANTAL GOYA PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar 9 mai 2026
- Le banquet drômois à Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 9 mai 2026