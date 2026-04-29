Visite exposition Intergénérationnelle Médiathèque intercommunale Montélimar
Visite exposition Intergénérationnelle Médiathèque intercommunale Montélimar mercredi 10 juin 2026.
Montélimar
Visite exposition Intergénérationnelle
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre de l’exposition Chambres Adolescentes , nous vous proposons une visite commentée suivi d’un atelier intergénérationnel en partenariat avec le service de la retraite active et le service jeunesse.
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
As part of the Chambres Adolescentes exhibition, we’re offering a guided tour followed by an intergenerational workshop in partnership with the Active Retirement Department and the Youth Department.
L’événement Visite exposition Intergénérationnelle Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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