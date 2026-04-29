Visite exposition Intergénérationnelle Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Visite exposition Intergénérationnelle

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre de l’exposition Chambres Adolescentes , nous vous proposons une visite commentée suivi d’un atelier intergénérationnel en partenariat avec le service de la retraite active et le service jeunesse.

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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

As part of the Chambres Adolescentes exhibition, we’re offering a guided tour followed by an intergenerational workshop in partnership with the Active Retirement Department and the Youth Department.

L’événement Visite exposition Intergénérationnelle Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération