Cinéma L’Abandon Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma L’Abandon

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-10

L’Abandon est un film réalisé par Vincent Garenq avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Nedjim Bouizzoul.

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L?Abandon is a film directed by Vincent Garenq and starring Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Nedjim Bouizzoul.

L’événement Cinéma L’Abandon Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération