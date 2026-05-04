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Cinéma L’Abandon Place du Temple Montélimar

Cinéma L’Abandon Place du Temple Montélimar mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : 6

Montélimar

Cinéma L’Abandon

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-10

L’Abandon est un film réalisé par Vincent Garenq avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Nedjim Bouizzoul.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

L?Abandon is a film directed by Vincent Garenq and starring Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Nedjim Bouizzoul.

L’événement Cinéma L’Abandon Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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