Cinéma L’Abandon Place du Temple Montélimar
Cinéma L’Abandon Place du Temple Montélimar mercredi 10 juin 2026.
Montélimar
Cinéma L’Abandon
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-10
L’Abandon est un film réalisé par Vincent Garenq avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Nedjim Bouizzoul.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
L?Abandon is a film directed by Vincent Garenq and starring Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Nedjim Bouizzoul.
L’événement Cinéma L’Abandon Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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