The Plague aux Templiers Place du Temple Montélimar
The Plague aux Templiers Place du Temple Montélimar mercredi 10 juin 2026.
Montélimar
The Plague aux Templiers
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-10
The Plague
1h35 vost
Un Certain Regard Cannes 2025
Interdit aux -12 ans
Réalisé par Charlie Polinger
Avec Joel Edgerton, Everett Blunck, Elliott Heffernan
États-Unis thriller
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The Plague
1h35 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Forbidden for under 12s
Directed by Charlie Polinger
Starring Joel Edgerton, Everett Blunck, Elliott Heffernan
United States thriller
L’événement The Plague aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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