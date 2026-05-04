The Plague aux Templiers Place du Temple Montélimar

Montélimar

The Plague aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-10

The Plague

1h35 vost



Un Certain Regard Cannes 2025



Interdit aux -12 ans



Réalisé par Charlie Polinger

Avec Joel Edgerton, Everett Blunck, Elliott Heffernan

États-Unis thriller

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Plague

1h35 ? vost



Un Certain Regard ? Cannes 2025



Forbidden for under 12s



Directed by Charlie Polinger

Starring Joel Edgerton, Everett Blunck, Elliott Heffernan

United States thriller

L’événement The Plague aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération