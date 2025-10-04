Concert en sonate musique de chambre Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Concert en sonate musique de chambre

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09

2026-06-09

Deux musiciennes, l’une au piano, l’autre au violon vont tour à tour s’affronter, se compléter ou chanter d’une même voix. Elles vous proposeront la Sonate à Kreutzer de Ludwig Van Beethoven et la moins connue Sonate op.45 n°3 de Edvard Grieg.

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

Two musicians, one at the piano, the other at the violin, take turns competing, complementing each other or singing in unison. They will perform Ludwig Van Beethoven?s Kreutzer Sonata and Edvard Grieg?s lesser-known Sonata Op.45 No.3.

