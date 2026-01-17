LE SEPH + SEHTO | rap La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère
LE SEPH + SEHTO | rap La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère jeudi 21 mai 2026.
LE SEPH + SEHTO | rap
La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
L’événement LE SEPH + SEHTO | rap Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-02 par Valence Romans Tourisme