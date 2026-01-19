Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Apéro Anglais

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson

Date :

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-03-12 2026-04-23 2026-05-14 2026-06-11

La proposition est simple. Parler, échanger, se rencontrer autour d’un verre… tout en parlant anglais.

La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

The proposal is simple. Talk, exchange and meet over a drink… while speaking English.

L’événement Apéro Anglais Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-19 par Valence Romans Tourisme