Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 5 février 2026.
Apéro Anglais
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Avec une boisson
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-03-12 20:30:00
Date(s) :
2026-02-05 2026-03-12 2026-04-23 2026-05-14 2026-06-11
La proposition est simple. Parler, échanger, se rencontrer autour d’un verre… tout en parlant anglais.
.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The proposal is simple. Talk, exchange and meet over a drink… while speaking English.
L’événement Apéro Anglais Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-19 par Valence Romans Tourisme