Mytho-Folies Chasse aux Mythos Thépatre de Verdure Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Mytho-Folies Chasse aux Mythos

Thépatre de Verdure Parc Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Parcours Chasse aux Mythos: Mythes et légendes s’invitent en ville rassemblez vos héros, résolvez les énigmes et triomphez des épreuves !

.

Thépatre de Verdure Parc Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mythos Hunt: Myths and legends come to town: gather your heroes, solve the riddles and overcome the challenges!

L’événement Mytho-Folies Chasse aux Mythos Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme