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Mytho-Folies Chasse aux Mythos Thépatre de Verdure Romans-sur-Isère

Mytho-Folies Chasse aux Mythos Thépatre de Verdure Romans-sur-Isère samedi 30 mai 2026.

Lieu : Thépatre de Verdure

Adresse : Parc Jean Jaurès

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Mytho-Folies Chasse aux Mythos

Thépatre de Verdure Parc Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Parcours Chasse aux Mythos: Mythes et légendes s’invitent en ville rassemblez vos héros, résolvez les énigmes et triomphez des épreuves !
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Thépatre de Verdure Parc Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70  mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

Mythos Hunt: Myths and legends come to town: gather your heroes, solve the riddles and overcome the challenges!

L’événement Mytho-Folies Chasse aux Mythos Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme

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