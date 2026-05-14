Mytho-Folies Chasse aux Mythos Thépatre de Verdure Romans-sur-Isère
Mytho-Folies Chasse aux Mythos Thépatre de Verdure Romans-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Mytho-Folies Chasse aux Mythos
Thépatre de Verdure Parc Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Parcours Chasse aux Mythos: Mythes et légendes s’invitent en ville rassemblez vos héros, résolvez les énigmes et triomphez des épreuves !
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Thépatre de Verdure Parc Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
Mythos Hunt: Myths and legends come to town: gather your heroes, solve the riddles and overcome the challenges!
L’événement Mytho-Folies Chasse aux Mythos Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme
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