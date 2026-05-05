Concert FOCUS TIME MJC Robert Martin Romans-sur-Isère
Concert FOCUS TIME MJC Robert Martin Romans-sur-Isère vendredi 15 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Concert FOCUS TIME
MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 21:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Le groupe tisse un subtil mélange où se rencontrent Jazz, Chant et Slam. Chaque composition de Focus Time est une invitation au voyage mêlant harmonies complexes, improvisations audacieuses et textes engagés.
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MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr
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English :
The group weaves a subtle blend of jazz, song and slam. Each Focus Time composition is an invitation to travel, combining complex harmonies, bold improvisations and committed lyrics.
L’événement Concert FOCUS TIME Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme
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