Mytho-folies Lectures d’histoires rue de la république Romans-sur-Isère
Mytho-folies Lectures d’histoires rue de la république Romans-sur-Isère mercredi 27 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Mytho-folies Lectures d’histoires
rue de la république Espace Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dieux, monstres et héros vous attendent plongez dans la mythologie grecque à travers des histoires animées par vos bibliothécaires.
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rue de la république Espace Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
Gods, monsters and heroes await you: immerse yourself in Greek mythology through stories brought to life by your librarians.
L’événement Mytho-folies Lectures d’histoires Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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