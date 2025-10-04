Concert cabaret Vian Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Concert cabaret Vian

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

2026-05-08 20:00:00

Venez découvrir le cabaret Vian ! Un spectacle qui vous plongera dans la vie et l’univers bouillonnant de Boris Vian (1920-1959) !

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

Come and discover the Vian cabaret! A show that will plunge you into the life and vibrant universe of Boris Vian (1920-1959)!

