Romans-sur-Isère

Soirée pour célibataires

1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Envie de faire des rencontres? De célébrer le premier mai autrement? N’hésitez pas à venir, un brin de muguet vous sera offert.

.

1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to meet new people? Celebrate May Day in a different way? Don’t hesitate to come and enjoy a sprig of lily of the valley.

L’événement Soirée pour célibataires Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme