Soirée pour célibataires Romans-sur-Isère
Soirée pour célibataires Romans-sur-Isère vendredi 1 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Soirée pour célibataires
1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Envie de faire des rencontres? De célébrer le premier mai autrement? N’hésitez pas à venir, un brin de muguet vous sera offert.
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1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
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English :
Want to meet new people? Celebrate May Day in a different way? Don’t hesitate to come and enjoy a sprig of lily of the valley.
L’événement Soirée pour célibataires Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme
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