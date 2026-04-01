Festival du troc et de la réparation Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Festival du troc et de la réparation

Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Envie de donner une seconde vie à tes objets… ou de faire de bonnes trouvailles ? Rejoins-nous pour une journée conviviale et engagée!

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Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr

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English :

Want to give a second life to your objects? or make some great finds? Join us for a day of fun and commitment!

L’événement Festival du troc et de la réparation Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme