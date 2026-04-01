Festival du troc et de la réparation Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère
Festival du troc et de la réparation Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère samedi 25 avril 2026.
Romans-sur-Isère
Festival du troc et de la réparation
Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Envie de donner une seconde vie à tes objets… ou de faire de bonnes trouvailles ? Rejoins-nous pour une journée conviviale et engagée!
.
Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to give a second life to your objects? or make some great finds? Join us for a day of fun and commitment!
L’événement Festival du troc et de la réparation Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Festival du Polar Cité de la raviole Romans-sur-Isère 18 avril 2026
- Visite Guidée Les Escaliers racontent la ville de Romans RDV Tour Jacquemart Romans-sur-Isère 18 avril 2026
- Concert WAKANDA NYU KANSKA + Expositions d’artisans locaux Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère 18 avril 2026
- Visite guidée de la Tour Jacquemart Maison du Mouton Romans-sur-Isère 19 avril 2026
- Conférence Un regard sur la danse contemporaine des années 80 à nos jours Salon Audra Romans-sur-Isère 20 avril 2026