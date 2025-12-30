RAKOON LA CORDO Romans Sur Isere

RAKOON Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Retrouvez sur scène Rakoon et son style unique ! Avec ses mélodies accrocheuses qui prennent vie à travers ses machines et sa guitare, l’artiste mêle joie collective et expérience introspective pour un concert fédérateur. En première partie, Hermit vous embarque dans une performance live immersive entre frénésie rythmique et mélodies envoûtantes. Tout au long de la soirée, le dj set de la team ERVA festival !? Si vous aimez : Dub Inc., Fakear, les basses puissantesBar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 20h.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26