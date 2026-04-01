Atelier wabi sabi art du pliage et emballage japonais La Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier wabi sabi art du pliage et emballage japonais

La Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Atelier Wabi Sabi Prenez un temps pour vous, de pleine présence, tout en découvrant un art japonais.

Repartez avec votre réalisation et une approche des symboles et aspects traditionnels.

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La Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 42 16 62 emilie@souffledaile.fr

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English :

Wabi Sabi workshop: Take time for yourself, to be fully present, while discovering a Japanese art.

Come away with your own creation and an insight into traditional symbols and aspects.

L’événement Atelier wabi sabi art du pliage et emballage japonais Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme