Atelier wabi sabi art du pliage et emballage japonais La Villa Pagnon Romans-sur-Isère
Atelier wabi sabi art du pliage et emballage japonais La Villa Pagnon Romans-sur-Isère samedi 25 avril 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier wabi sabi art du pliage et emballage japonais
La Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Atelier Wabi Sabi Prenez un temps pour vous, de pleine présence, tout en découvrant un art japonais.
Repartez avec votre réalisation et une approche des symboles et aspects traditionnels.
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La Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 42 16 62 emilie@souffledaile.fr
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English :
Wabi Sabi workshop: Take time for yourself, to be fully present, while discovering a Japanese art.
Come away with your own creation and an insight into traditional symbols and aspects.
L’événement Atelier wabi sabi art du pliage et emballage japonais Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme
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