COMPLET Musique Camille Berthollet Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
COMPLET Musique Camille Berthollet Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 24 avril 2026.
COMPLET Musique Camille Berthollet Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 20 – 20 – 21 EUR
Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Laissez-vous emporter par le talent exceptionnel de Camille Berthollet en live.
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be carried away by Camille Berthollet’s exceptional live talent.
L’événement COMPLET Musique Camille Berthollet Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-19 par Valence Romans Tourisme