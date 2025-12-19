COMPLET Musique Camille Berthollet Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

COMPLET Musique Camille Berthollet Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 21 EUR

Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Laissez-vous emporter par le talent exceptionnel de Camille Berthollet en live.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Let yourself be carried away by Camille Berthollet’s exceptional live talent.

