Aubade du marché Place Maurice Faure Romans-sur-Isère

Aubade du marché

Place Maurice Faure Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Avant, pendant ou après un tour dans votre marché préféré, venez écouter l’aubade du dimanche matin…

.

Place Maurice Faure Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Before, during or after a trip to your favorite market, come and listen to the Sunday morning aubade…

L’événement Aubade du marché Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme