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Spectacle Casse Noisette Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Spectacle Casse Noisette Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère samedi 13 juin 2026.

Lieu : Théâtre de la Presle

Adresse : Quai Sainte Claire

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Adhérents, chômeurs, handicap, étudiant

Romans-sur-Isère

Spectacle Casse Noisette

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Adhérents, chômeurs, handicap, étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Le nouveau spectacle gala de Christine CHENE et des danseuses de Try’danse !
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Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10  trydart@orange.fr

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English :

The new gala show by Christine CHENE and the Try’danse dancers!

L’événement Spectacle Casse Noisette Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme

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