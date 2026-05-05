Spectacle Casse Noisette Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère
Spectacle Casse Noisette Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère samedi 13 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Spectacle Casse Noisette
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Adhérents, chômeurs, handicap, étudiant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Le nouveau spectacle gala de Christine CHENE et des danseuses de Try’danse !
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Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 trydart@orange.fr
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English :
The new gala show by Christine CHENE and the Try’danse dancers!
L’événement Spectacle Casse Noisette Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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