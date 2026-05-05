Spectacle Casse Noisette Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Spectacle Casse Noisette

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Adhérents, chômeurs, handicap, étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le nouveau spectacle gala de Christine CHENE et des danseuses de Try’danse !

.

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 trydart@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The new gala show by Christine CHENE and the Try’danse dancers!

L’événement Spectacle Casse Noisette Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme