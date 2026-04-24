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GUINGUETTE #2 AZIZ KONKRITE + Fanfare Zigomaclick Cité de la Musique Romans-sur-Isère

GUINGUETTE #2 AZIZ KONKRITE + Fanfare Zigomaclick Cité de la Musique Romans-sur-Isère jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Cité de la Musique

Adresse : 3, Quai Sainte-Claire

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

GUINGUETTE #2 AZIZ KONKRITE + Fanfare Zigomaclick

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 22:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Avec ses tracks réinventées et taillées pour embraser le dancefloor, la musique d’Aziz Konkrite est un savant mélange entre classiques du patrimoine musical marocain, beats hip-hop, funk et électro.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English : GUINGUETTE #2 AZIZ KONKRITE + Fanfare Zigomaclick

With his reinvented tracks, Aziz Konkrite?s music is a skilful blend of Moroccan classics, hip-hop beats, funk and electro.

L’événement GUINGUETTE #2 AZIZ KONKRITE + Fanfare Zigomaclick Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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