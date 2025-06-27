Théâtre Un succès fou Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Théâtre Un succès fou
Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
mercredi 20 mai 2026.
Théâtre des Cordeliers
Place Jules Nadi
Romans-sur-Isère
Drôme
Tarif : 36 EUR
20:00:00
fin : 2026-05-20
2026-05-20
De Sébastien Castro
Après le succès de J’ai envie de toi, et d’Une Idée Géniale, la nouvelle comédie écrite et jouée par Sébastien Castro !
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
By Sébastien Castro
After the success of J’ai envie de toi, and Une Idée Géniale, the new comedy written and performed by Sébastien Castro!
