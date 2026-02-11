Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Les classes de cuivres de Valence et Romans vous invitent à découvrir une interprétation musicale originale des célèbres Fables de Jean de La Fontaine.

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

The Valence and Romans brass classes invite you to discover an original musical interpretation of Jean de La Fontaine’s famous Fables.

