Formation aux premiers secours

MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 09:00:00

fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-27

La Protection Civile de la Drôme organise 2 sessions de formation aux premiers secours citoyen pour apprendre les gestes qui sauvent ! Rendez-vous à la MJC Robert Martin pour apprendre des gestes qui peuvent faire la différence en cas d’urgence.

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MJC Robert Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr

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English :

The Protection Civile de la Drôme is organizing 2 citizen first-aid training sessions to learn life-saving gestures! Come to the MJC Robert Martin to learn gestures that can make all the difference in an emergency.

L’événement Formation aux premiers secours Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-25 par Valence Romans Tourisme