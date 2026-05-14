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Contes nature Romans-sur-Isère

Contes nature Romans-sur-Isère mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Chemin des Boeufs

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Contes nature

Chemin des Boeufs Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Proposé par Baptiste VALLET, musicien/conteur.
Des histoires reliées à la nature, pour garder cet indispensable lien qui nous unit à elle.
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Chemin des Boeufs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 80 69 

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English :

Presented by Baptiste VALLET, musician/storyteller.
Stories linked to nature, to keep the indispensable link that unites us to it.

L’événement Contes nature Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme

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