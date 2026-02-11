Stage de poterie long Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère
Stage de poterie long Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère samedi 14 février 2026.
Stage de poterie long
Atelier Les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-14
fin : 2026-05-17
2026-02-14 2026-05-16
Sur 3 demi-journées, vous expérimenterez plusieurs techniques de modelage pour réaliser bols, mugs, vases, assiettes ou pichets.
Atelier Les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
English :
Over 3 half-days, you’ll experiment with different modeling techniques to create bowls, mugs, vases, plates or pitchers.
