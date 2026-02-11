Stage de poterie long Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Stage de poterie long

Atelier Les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-02-14 2026-05-16

Sur 3 demi-journées, vous expérimenterez plusieurs techniques de modelage pour réaliser bols, mugs, vases, assiettes ou pichets.

.

Atelier Les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over 3 half-days, you’ll experiment with different modeling techniques to create bowls, mugs, vases, plates or pitchers.

L’événement Stage de poterie long Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-16 par Valence Romans Tourisme