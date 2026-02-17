Visite Guidée le support des oeuvres Rue du mouton Romans-sur-Isère
Visite Guidée le support des oeuvres Rue du mouton Romans-sur-Isère dimanche 31 mai 2026.
Visite Guidée le support des oeuvres
Rue du mouton RDV Maison du mouton Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 14:30:00
2026-05-31
On peut observer à la collégiale Saint-Barnard une grande variété de supports iconographiques des murs peints, des sculptures, des tapisseries…
Rue du mouton RDV Maison du mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The collegiate church of Saint-Barnard features a wide variety of iconographic media: painted walls, sculptures, tapestries…
