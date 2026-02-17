Visite Guidée le support des oeuvres Rue du mouton Romans-sur-Isère

Visite Guidée le support des oeuvres

Rue du mouton RDV Maison du mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 14:30:00

Date(s) :

2026-05-31

On peut observer à la collégiale Saint-Barnard une grande variété de supports iconographiques des murs peints, des sculptures, des tapisseries…

.

Rue du mouton RDV Maison du mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The collegiate church of Saint-Barnard features a wide variety of iconographic media: painted walls, sculptures, tapestries…

L’événement Visite Guidée le support des oeuvres Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme