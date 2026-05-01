Mytho-lectures: la mythologie grecque en histoires Place Hector Berlioz Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Mytho-lectures: la mythologie grecque en histoires

Place Hector Berlioz Maison citoyenne Noël Guichard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dieux, monstres et héros vous attendent plongez dans la mythologie grecque à travers des histoires animées par vos bibliothécaires.

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Place Hector Berlioz Maison citoyenne Noël Guichard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

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English :

Gods, monsters and heroes await you: immerse yourself in Greek mythology through stories brought to life by your librarians.

L’événement Mytho-lectures: la mythologie grecque en histoires Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme