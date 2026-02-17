Printemps des cimetières Le cimetière et calvaire des récollets Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère

Printemps des cimetières Le cimetière et calvaire des récollets

Calvaire des Récollets Avenue Berthelot Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Visite gratuite, conçue et proposée par l’association Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets

.

Calvaire des Récollets Avenue Berthelot Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free visit, organized and offered by the association Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets

L’événement Printemps des cimetières Le cimetière et calvaire des récollets Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme