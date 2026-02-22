Rencontre avec l’autrice Corinne MOREL-DARLEUX Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère
Rencontre avec l’autrice Corinne MOREL-DARLEUX Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 5 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Rencontre avec l’autrice Corinne MOREL-DARLEUX
Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 19:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
La Librairie des Cordeliers vous invite pour rencontrer l’autrice Corinne MOREL-DARLEUX qui viendra vous présenter son dernier ouvrage intitulé Chimères sorti en janvier 2026.
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Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55
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English : Rencontre avec l’autrice Corinne MOREL-DARLEUX
The Librairie des Cordeliers invites you to meet author Corinne MOREL-DARLEUX, who will be presenting her latest book, Chimères , published in January 2026.
L’événement Rencontre avec l’autrice Corinne MOREL-DARLEUX Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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