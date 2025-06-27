Théâtre A contre sens Saison Romans Scènes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

Théâtre A contre sens Saison Romans Scènes

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

De et avec Thierry Roudil

Une histoire vraie dont l’intensité n’a d’égal que la force avec laquelle elle est transmise.

.

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By and starring Thierry Roudil

A true story whose intensity is matched only by the force with which it is conveyed.

L’événement Théâtre A contre sens Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme