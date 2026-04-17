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Brocante Super U Meilleux Super U Meilleux Romans-sur-Isère

Brocante Super U Meilleux Super U Meilleux Romans-sur-Isère dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Super U Meilleux

Adresse : Rte de Tain

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Brocante Super U Meilleux

Super U Meilleux Rte de Tain Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Venez nombreux profiter du beau temps et des bonnes affaires lors de notre brocante sur le parking du Super U Romans Meilleux!
C’est le moment parfait pour dénicher des trésors, flâner sous le soleil et faire de bonnes affaires!
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Super U Meilleux Rte de Tain Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 82 00  superu.romans.brocante@outlook.fr

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English :

Come and enjoy the fine weather and bargains at our flea market in the Super U Romans Meilleux parking lot!
It’s the perfect time to unearth treasures, stroll in the sunshine and score some bargains!

L’événement Brocante Super U Meilleux Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme

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