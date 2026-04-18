Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon BP 224 Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon

BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi

Bénéficiaires du RSA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Le Lycée Terre d’Horizon et le Plato présentent Horizon Festif , un évènement organisé dans le cadre de la formation des élèves de 1ères Bac Pro et ouvert à tout public et accessible sur réservation auprès du Plato !

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BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

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English : Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon

Lycée Terre d’Horizon and Plato present Horizon Festif , an event organized as part of the training program for 1ères Bac Pro students, open to the general public and available on reservation from Plato!

L’événement Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme