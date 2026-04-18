Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon BP 224 Romans-sur-Isère
Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon BP 224 Romans-sur-Isère mardi 5 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon
BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi
Bénéficiaires du RSA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Le Lycée Terre d’Horizon et le Plato présentent Horizon Festif , un évènement organisé dans le cadre de la formation des élèves de 1ères Bac Pro et ouvert à tout public et accessible sur réservation auprès du Plato !
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BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org
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English : Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon
Lycée Terre d’Horizon and Plato present Horizon Festif , an event organized as part of the training program for 1ères Bac Pro students, open to the general public and available on reservation from Plato!
L’événement Horizon Festif en partenariat avec le lycée Terre d’Horizon Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme
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