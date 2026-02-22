ANNULE Spectacle Fantasmagorie, Mentalisme, Conte et Légende. La Maison Nugues Romans-sur-Isère
ANNULE Spectacle Fantasmagorie, Mentalisme, Conte et Légende. La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 1 mai 2026.
Romans-sur-Isère
ANNULE Spectacle Fantasmagorie, Mentalisme, Conte et Légende.
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01 21:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Dans le cadre de sa future exposition Aux Frontières du réel , la Bibliothèque Municipale de Lyon a sollicité le mentaliste Julien AMMAR pour créer un spectacle entre mentalisme, illusionnisme et pratiques ésotériques.
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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
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English : Spectacle Fantasmagorie, Mentalisme, Conte et Légende.
As part of its forthcoming Aux Frontières du réel exhibition, the Bibliothèque Municipale de Lyon has asked mentalist Julien AMMAR to create a show combining mentalism, illusionism and esoteric practices.
L’événement ANNULE Spectacle Fantasmagorie, Mentalisme, Conte et Légende. Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme
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