Concert Electro Chaton Volant (Duo) La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert Electro Chaton Volant (Duo)

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Chaton Volant est un duo, un live vidéo sur un mix vinyle.

Entre proposition spectaculaire et expérience de matières.

Nous sommes à la recherche du groove, d’une piste de danse, d’une peau de banane, de l’interstice.

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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English : Concert Electro Chaton Volant (Duo)

Chaton Volant is a duo, a live video on a vinyl mix.

Somewhere between a spectacular proposition and an experiment in materials.

We’re looking for a groove, a dance floor, a banana peel, a gap.

L’événement Concert Electro Chaton Volant (Duo) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme