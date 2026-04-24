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Concert Electro Chaton Volant (Duo) La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Concert Electro Chaton Volant (Duo) La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Maison Nugues

Adresse : 18 rue de l'Armillerie

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Tarif Adhérents

Romans-sur-Isère

Concert Electro Chaton Volant (Duo)

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Chaton Volant est un duo, un live vidéo sur un mix vinyle.
Entre proposition spectaculaire et expérience de matières.
Nous sommes à la recherche du groove, d’une piste de danse, d’une peau de banane, de l’interstice.
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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English : Concert Electro Chaton Volant (Duo)

Chaton Volant is a duo, a live video on a vinyl mix.
Somewhere between a spectacular proposition and an experiment in materials.
We’re looking for a groove, a dance floor, a banana peel, a gap.

L’événement Concert Electro Chaton Volant (Duo) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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