Danse Mes Ami.e.s Saison Romans Scènes Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère mardi 28 avril 2026.
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 13 – 13 – 16 EUR
Début : 2026-04-28 20:00:00
Autour de Sylvie Giron
La relation est un geste de la danse.
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Around Sylvie Giron
Relationship is a dance gesture.
