Danse Mes Ami.e.s Saison Romans Scènes Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Danse Mes Ami.e.s Saison Romans Scènes

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Autour de Sylvie Giron

La relation est un geste de la danse.

.

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Around Sylvie Giron

Relationship is a dance gesture.

