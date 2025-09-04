Vox atramentum par Tatiana PROBST (chant, quatuor à cordes et piano) Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère
Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Début : 2026-04-28 20:00:00
2026-04-28
Deux ans après la sortie d’un premier disque consacré à sa musique instrumentale, Tatiana Probst nous livre aujourd’hui Vox Atramentum ou l’encre de la voix, un album qui explore sa double passion pour le chant et la composition.
Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com
English :
Two years after the release of her first album devoted to her instrumental music, Tatiana Probst now brings us Vox Atramentum or the ink of the voice, an album that explores her dual passion for singing and composing.
