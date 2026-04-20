Journée Portes Ouvertes au Lycée Terres d’Horizon Lycée Terre d’horizon Romans-sur-Isère
Journée Portes Ouvertes au Lycée Terres d’Horizon Lycée Terre d’horizon Romans-sur-Isère mercredi 29 avril 2026.
Romans-sur-Isère
Journée Portes Ouvertes au Lycée Terres d’Horizon
Lycée Terre d’horizon 1414 Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 13:30:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Terre d’horizon ouvre ses portes pour une après-midi dédiée aux formations post 3ème ! Venez découvrir nos parcours, échanger avec les équipes et construire votre avenir dans un cadre concret et inspirant. Rendez-vous à ne pas manquer !
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Lycée Terre d’horizon 1414 Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 25 25 epl.romans@educagri.fr
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English : Journée Portes Ouvertes au Lycée Terres d’Horizon
Terre d?horizon opens its doors for an afternoon dedicated to post 3ème training! Come and discover our courses, talk to our teams and build your future in a concrete and inspiring setting. Don’t miss it!
L’événement Journée Portes Ouvertes au Lycée Terres d’Horizon Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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