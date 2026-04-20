Romans c’est le moment Dégustation gratuite aux Ravioles Saint Jean Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère
Romans c’est le moment Dégustation gratuite aux Ravioles Saint Jean Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère samedi 25 avril 2026.
Romans-sur-Isère
Romans c’est le moment Dégustation gratuite aux Ravioles Saint Jean
Ravioles Saint Jean 44 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La boutique Saint Jean se transforme en tapis rouge et c’est vous la star.
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Ravioles Saint Jean 44 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 66 70 contact@saint-jean.fr
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English :
The Saint Jean boutique turns into a red carpet, and you’re the star.
L’événement Romans c’est le moment Dégustation gratuite aux Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme
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