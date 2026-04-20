Romans c’est le moment Dégustation gratuite aux Ravioles Saint Jean Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Romans c’est le moment Dégustation gratuite aux Ravioles Saint Jean

Ravioles Saint Jean 44 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La boutique Saint Jean se transforme en tapis rouge et c’est vous la star.

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Ravioles Saint Jean 44 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 66 70 contact@saint-jean.fr

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English :

The Saint Jean boutique turns into a red carpet, and you’re the star.

L’événement Romans c’est le moment Dégustation gratuite aux Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme