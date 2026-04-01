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Rencontre avec l’autrice Sonia DAYAN-HERZBRUN Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère

Rencontre avec l’autrice Sonia DAYAN-HERZBRUN Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Librairie des Cordeliers

Adresse : 7 Côte des Cordeliers

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Rencontre avec l’autrice Sonia DAYAN-HERZBRUN

Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

La Librairie des Cordeliers vous invite pour rencontrer l’autrice Sonia DAYAN-HERZBRUN qui présentera son ouvrage intitulé Le Sionisme, une invention européenne paru fin 2025 en Europe.
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Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55 

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English : Rencontre avec l’autrice Sonia DAYAN-HERZBRUN

The Librairie des Cordeliers invites you to meet author Sonia DAYAN-HERZBRUN, who will present her book Le Sionisme, une invention européenne , published in Europe in late 2025.

L’événement Rencontre avec l’autrice Sonia DAYAN-HERZBRUN Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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