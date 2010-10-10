Pièce de Théâtre Amateur La Crise (Une adaptation du film de Coline Serreau) Théâtre de La Presle Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Pièce de Théâtre Amateur La Crise (Une adaptation du film de Coline Serreau)

Théâtre de La Presle Quai Ste Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09

La Crise est une adaptation du film de Coline Serreau, une œuvre de 1992 qui resonne encore fortement aujourd’hui, elle est le miroir de notre société actuelle, une satire percutante sur l’individualisme et le manque de communication.

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Théâtre de La Presle Quai Ste Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 03 27 etsionjouait26100@laposte.net

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English : Pièce de Théâtre Amateur La Crise (Une adaptation du film de Coline Serreau)

La Crise is an adaptation of Coline Serreau’s 1992 film that still resonates strongly today, holding up a mirror to today’s society, a hard-hitting satire on individualism and lack of communication.

L’événement Pièce de Théâtre Amateur La Crise (Une adaptation du film de Coline Serreau) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme