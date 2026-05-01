Les mercredis PIJ Balade découverte de Romans-sur-Isère PIJ Espace éphémère Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère
Les mercredis PIJ Balade découverte de Romans-sur-Isère PIJ Espace éphémère Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère mercredi 20 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Les mercredis PIJ Balade découverte de Romans-sur-Isère
PIJ Espace éphémère Simone de Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
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PIJ Espace éphémère Simone de Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 75 98 82 pij@valenceromansagglo.fr
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English :
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L’événement Les mercredis PIJ Balade découverte de Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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