Romans-sur-Isère

Rallye photo autour des arbres du parc Edith Piaf

Chemin des Boeufs Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Proposé par Nadia VALLET, A petit pas vers les bois .

Viens découvrir les arbres du parc Edith Piaf à travers un jeu de Rallye photo et fini par une petite activité manuelle avec les éléments naturels qui nous entoure !

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Chemin des Boeufs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 87 87 nadiavallet2@gmail.com

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English :

Proposed by Nadia VALLET, A petit pas vers les bois .

Come and discover the trees in Edith Piaf Park through a photo rally game, and finish off with a little handwork using the natural elements that surround us!

L’événement Rallye photo autour des arbres du parc Edith Piaf Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme