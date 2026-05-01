Rallye photo autour des arbres du parc Edith Piaf Romans-sur-Isère
Rallye photo autour des arbres du parc Edith Piaf Romans-sur-Isère mercredi 20 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Rallye photo autour des arbres du parc Edith Piaf
Chemin des Boeufs Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Proposé par Nadia VALLET, A petit pas vers les bois .
Viens découvrir les arbres du parc Edith Piaf à travers un jeu de Rallye photo et fini par une petite activité manuelle avec les éléments naturels qui nous entoure !
.
Chemin des Boeufs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 87 87 nadiavallet2@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Proposed by Nadia VALLET, A petit pas vers les bois .
Come and discover the trees in Edith Piaf Park through a photo rally game, and finish off with a little handwork using the natural elements that surround us!
L’événement Rallye photo autour des arbres du parc Edith Piaf Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Concert FOCUS TIME MJC Robert Martin Romans-sur-Isère 15 mai 2026
- Stage de poterie long Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Stage de clown et danse d’été Villa Pagnon Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies La Maison Nugues Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Visite guidée: les Belles Demeures de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère 17 mai 2026