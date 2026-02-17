Visite guidée: les Belles Demeures de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère
Visite guidée: les Belles Demeures de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère dimanche 17 mai 2026.
Visite guidée: les Belles Demeures de Romans
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 14:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Une visite exclusive qui vous ouvrira les portes d’une sélection de demeures, parmi les plus belles de la vieille ville. Un témoignage de l’histoire de Romans à travers l’évolution des styles
architecturaux de leurs belles demeures.
.
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exclusive tour of a selection of the finest homes in the old town. A testimony to the history of Romans through the evolution of the
through the evolution of architectural styles.
L’événement Visite guidée: les Belles Demeures de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme