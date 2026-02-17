Visite guidée: les Belles Demeures de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée: les Belles Demeures de Romans

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 14:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Une visite exclusive qui vous ouvrira les portes d’une sélection de demeures, parmi les plus belles de la vieille ville. Un témoignage de l’histoire de Romans à travers l’évolution des styles

architecturaux de leurs belles demeures.

.

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exclusive tour of a selection of the finest homes in the old town. A testimony to the history of Romans through the evolution of the

through the evolution of architectural styles.

L’événement Visite guidée: les Belles Demeures de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme