Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Humour le Placard Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Humour le Placard Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Théâtre de la Presle

Adresse : Quai Sainte Claire

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5

Romans-sur-Isère

Humour le Placard

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :
2026-06-12

La nouvelle production de Tryd’Art à ne pas manquer ! Comédie garantie 100% Rires venez nombreux !
  .

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10  trydart@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tryd’Art’s new, not-to-be-missed production! Comedy guaranteed 100% laughs: come one, come all!

L’événement Humour le Placard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)