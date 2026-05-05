Humour le Placard Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Humour le Placard

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

La nouvelle production de Tryd’Art à ne pas manquer ! Comédie garantie 100% Rires venez nombreux !

.

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 trydart@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tryd’Art’s new, not-to-be-missed production! Comedy guaranteed 100% laughs: come one, come all!

L’événement Humour le Placard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme