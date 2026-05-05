Humour le Placard Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère
Humour le Placard Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère vendredi 12 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Humour le Placard
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:30:00
Date(s) :
2026-06-12
La nouvelle production de Tryd’Art à ne pas manquer ! Comédie garantie 100% Rires venez nombreux !
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Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 84 77 10 trydart@orange.fr
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English :
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L’événement Humour le Placard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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