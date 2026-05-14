La grande dictée + Spectacle Parc Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

La grande dictée + Spectacle

Parc Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Une dictée géante… ça vous tente ? Passionnés ou amateurs de la langue française, les médiathèques de Romans-sur-Isère vous invitent à relever le défi, seul(e), en groupe ou en famille.

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Parc Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

How about a giant dictation? Romans-sur-Isère’s media libraries invite you to take up the challenge, alone, in a group or with your family.

L’événement La grande dictée + Spectacle Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme