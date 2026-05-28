Soirée Années 80 Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère
Soirée Années 80 Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère vendredi 12 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Soirée Années 80 Au Chevet de Saint Barnard
place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
DJ Bribri sera là pour mettre l’ambiance sur les meilleurs sons des années 80, pour mettre le feu à ce vendredi soir!
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place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
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English :
DJ Bribri will be on hand to set the mood with some of the best sounds of the 80s, and set the Friday night alight!
L’événement Soirée Années 80 Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-25 par Valence Romans Tourisme
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