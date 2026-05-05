Mondial jeunes de pétanque Les Etournelles Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Mondial jeunes de pétanque

Les Etournelles Avenue Marius Moutet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

Le mondial Jeunes de pétanque est une compétition internationale sur 4 jours avec trois concours (tête à tête, doublette, triplette), rassemblant plus de 1 000 jeunes de 6 à 17 ans venant de France et de l’étranger.

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Les Etournelles Avenue Marius Moutet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 22 03 com.petanqueromanaise@gmail.com

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English : Mondial jeunes de pétanque

The Mondial Jeunes de pétanque is a 4-day international competition featuring three events (head-to-head, doublet and triplet), bringing together over 1,000 youngsters aged 6 to 17 from France and abroad.

L’événement Mondial jeunes de pétanque Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme