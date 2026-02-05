A vous de jouer Les bâtisseurs de l’histoire Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

A vous de jouer Les bâtisseurs de l’histoire

Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Unissez vos forces et donnez vie aux plus grands symboles de la ville ! Et si Romans se bâtissait en un soir ?

Tour Jacquemart ou collégiale, les monuments seront vos muses ! Animé par la ludothèque de Romans Accessible sans réservation.

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Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : A vous de jouer Les bâtisseurs de l’histoire

Join forces and bring the city’s greatest symbols to life! What if Romans could be built in a single evening?

Whether it’s the Jacquemart Tower or the Collegiate Church, these monuments will be your muses! Hosted by the Romans toy library no reservation required.

L’événement A vous de jouer Les bâtisseurs de l’histoire Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme