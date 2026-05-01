Théâtre Voix de la Rue rue Giraud Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Théâtre Voix de la Rue

rue Giraud Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Quand la rue devient scène… les murs prennent la parole !

Après une année de travail, les élèves de l’option théâtre du collège montent sur scène pour vous présenter leur création originale.

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rue Giraud Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 70 50

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English :

When the street becomes the stage? the walls speak!

After a year’s work, the students of the college’s theater option take to the stage to present their original creation.

L’événement Théâtre Voix de la Rue Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme