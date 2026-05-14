Visite guidée Les lieux de pouvoir au Moyen Age Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Visite guidée Les lieux de pouvoir au Moyen Age

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Monument emblématique de romans, la collégiale Saint Barnard incarne au Moyen Age le pouvoir de ceux qui prient . Sa fondation et celle du Pont Vieux sont à l’origine de la cité…

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Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

An emblematic Romanesque monument, the collegiate church of Saint Barnard embodied the power of those who pray in the Middle Ages. Its foundation and that of the Pont Vieux (Old Bridge) are at the origin of the city…

L’événement Visite guidée Les lieux de pouvoir au Moyen Age Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-09 par Valence Romans Tourisme