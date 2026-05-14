Visite guidée Les lieux de pouvoir au Moyen Age Maison du Mouton Romans-sur-Isère
Visite guidée Les lieux de pouvoir au Moyen Age Maison du Mouton Romans-sur-Isère jeudi 23 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Visite guidée Les lieux de pouvoir au Moyen Age
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-27 10:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Monument emblématique de romans, la collégiale Saint Barnard incarne au Moyen Age le pouvoir de ceux qui prient . Sa fondation et celle du Pont Vieux sont à l’origine de la cité…
.
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An emblematic Romanesque monument, the collegiate church of Saint Barnard embodied the power of those who pray in the Middle Ages. Its foundation and that of the Pont Vieux (Old Bridge) are at the origin of the city…
L’événement Visite guidée Les lieux de pouvoir au Moyen Age Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-09 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère 14 mai 2026
- Concert FOCUS TIME MJC Robert Martin Romans-sur-Isère 15 mai 2026
- Stage de poterie long Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Stage de clown et danse d’été Villa Pagnon Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies La Maison Nugues Romans-sur-Isère 16 mai 2026