Soirée années 80 Au Chevet de Saint Barnard Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère

vendredi 14 août 2026 · Au Chevet de Saint-Barnard · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Soirée années 80 Au Chevet de Saint Barnard

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez nombreux pour participer à une soirée de folie au Chevet de Saint Barnard sur le thème des années 80 !

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Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

Come one, come all to join us for a wild night at Le Chevet de Saint Barnard with an ’80s theme!

L’événement Soirée années 80 Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme