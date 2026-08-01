Soirée années 80 Au Chevet de Saint Barnard Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère
vendredi 14 août 2026 · Au Chevet de Saint-Barnard · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Soirée années 80 Au Chevet de Saint Barnard
Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez nombreux pour participer à une soirée de folie au Chevet de Saint Barnard sur le thème des années 80 !
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Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
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English :
Come one, come all to join us for a wild night at Le Chevet de Saint Barnard with an ’80s theme!
L’événement Soirée années 80 Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme
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